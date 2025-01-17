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Conversa de Bolso

Inflação x "vida real": e quando as contas não batem?

Assunto para o comentarista Felipe Storch

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 11:53

Publicado em 

17 jan 2025 às 11:53
FGTS, financiamento, casa própria, contas
É ter trabalhado pelo menos três anos no regime do FGTS (consecutivos ou não) Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque reportagem do "G1" que aponta que basta uma ida ao supermercado para os consumidores brasileiros perderem a paciência. A sensação é de que os preços estão descolados da realidade medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial do país. O resultado final do indicador em 2024 mostra que os preços subiram 4,83% no ano, mas o número é uma média e tem muitas nuances. O desânimo no supermercado se explica porque o grupo que puxou o indicador foi Alimentação e bebidas (7,69%). Itens como carne, café e leite subiram muito a mais que essa média, o que ajuda a piorar a percepção dos consumidores. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -17-01-25.mp3

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