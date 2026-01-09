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Conversa de Bolso

Inflação no dia a dia: os preços que mais caíram e os que mais subiram em 2025

Assunto para o comentarista Felipe Storch

Publicado em 09 de Janeiro de 2026 às 11:33

Publicado em 

09 jan 2026 às 11:33
Inflação, alta nos preços, juros altos
Inflação, alta nos preços, juros altos Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz como assunto em destaque o tema da inflação do dia a dia, com os preços que mais caíram e os que mais subiram em 2025. No fim de 2024, após um período marcado pela valorização do dólar, impactos climáticos e forte ritmo da atividade econômica, as estimativas dos economistas eram pouco otimistas. Reportagem do portal "G1" traz que esse pessimismo também se refletiu nas projeções: o primeiro Boletim Focus de 2025, por exemplo, estimava inflação próxima de 4,99% e taxa de câmbio em R$ 6 no fim de dezembro.
Um levantamento feito pelo FGV Ibre a pedido do "G1" mostra que metade dos 10 itens que mais ajudaram a conter a inflação pertence ao grupo de alimentos, com destaque para laranja-pera (-27,21%), batata-inglesa (-26,57%) e arroz (-24,24%). Segundo levantamento da FGV, os serviços livres e os preços monitorados foram os principais responsáveis pela inflação acumulada até novembro. Ouça a conversa completa!
Conversa De Bolso - 9.17s - 09-01-25.mp3

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