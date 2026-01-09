Inflação no dia a dia: os preços que mais caíram e os que mais subiram em 2025

Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz como assunto em destaque o tema da inflação do dia a dia, com os preços que mais caíram e os que mais subiram em 2025. No fim de 2024, após um período marcado pela valorização do dólar, impactos climáticos e forte ritmo da atividade econômica, as estimativas dos economistas eram pouco otimistas. Reportagem do portal "G1" traz que esse pessimismo também se refletiu nas projeções: o primeiro Boletim Focus de 2025, por exemplo, estimava inflação próxima de 4,99% e taxa de câmbio em R$ 6 no fim de dezembro.