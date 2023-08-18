Infidelidade financeira: como as famílias devem gerir patrimônio

Atriz Larissa Manoela, em entrevista ao Fantástico (Globo) Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch traz como destaque que o caso da atriz Larissa Manoela pode ser analisado pela ótica da infidelidade financeira, no qual vemos um controle excessivo sobre a renda, ocultação de patrimônio, tomadas de decisões financeiras sem consentimento e desvio de patrimonio pela criação de uma empresa que recebe toda a renda mas na qual uma das partes está alijada de controle ou até mesmo propriedade.

Larissa Manoela explicou em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, como ocorreu o rompimento profissional com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Eles foram administradores da carreira e sócios da atriz e cantora desde a infância. Com a desvinculação, a jovem de 22 anos deixou para os pais um patrimônio estimado em R$ 18 milhões. A ruptura ocorreu devido a um conflito acerca do patrimônio acumulado pela atriz durante os 18 anos de carreira. Larissa Manoela alegou que recebia apenas uma mesada dos pais, mesmo após a maioridade, e dependia de transferências até para compras de pequeno valor.

“Normalmente é um caso discutido no âmbito dos casais, mas infidelidade financeira pode se apresentar em qualquer relacionamento no qual a confiança entre as partes de um relacionamento não-profissional está sendo rompida por decisões voltadas em relação aos recursos monetários ou até mesmo em termos de controle comportamental sobre uma das partes quando se tem o controle financeiro do relacionamento”, explica. Ouça a conversa competa!