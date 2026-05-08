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Conversa de Bolso

Inadimplência precoce: por que tantos brasileiros jovens estão endividados?

Ouça a análise do comentarista Felipe Storch

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 11:51

Publicado em 

08 mai 2026 às 11:51
Inadimplência
Inadimplência Crédito: Pixabay
Reportagem de "O Globo" nesta semana traz um retrato de alerta sobre a inadimplência precoce e o endividamento familiar. Traz a reportagem: "no extrato bancário, o roteiro se repete: o salário cai, a fatura é paga, o limite é liberado e, em poucas horas, o dinheiro some de novo. Para uma geração que estreia no sistema financeiro com um cartão de crédito antes mesmo de ter renda estável, a promessa de independência virou uma espécie de armadilha silenciosa. O que começou como autonomia, sem precisar pedir autorização aos pais, tem se transformado em um ciclo silencioso de dependência: paga-se a dívida para poder voltar a gastar".
Dados do Banco Central (BC) mostram que o número de jovens com acesso ao crédito dobrou em oito anos, passando de 13,7 milhões em 2016 para 27,6 milhões em 2024 — números mais recentes disponíveis. Pelo critério do BC, jovens são pessoas de 15 a 29 anos de idade. O avanço foi puxado sobretudo pela população de menor renda: cerca de 70% desses jovens ganham até dois salários mínimos. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch alerta para o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -08-05-26.mp3

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