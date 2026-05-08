Inadimplência precoce: por que tantos brasileiros jovens estão endividados?

Reportagem de "O Globo" nesta semana traz um retrato de alerta sobre a inadimplência precoce e o endividamento familiar. Traz a reportagem: "no extrato bancário, o roteiro se repete: o salário cai, a fatura é paga, o limite é liberado e, em poucas horas, o dinheiro some de novo. Para uma geração que estreia no sistema financeiro com um cartão de crédito antes mesmo de ter renda estável, a promessa de independência virou uma espécie de armadilha silenciosa. O que começou como autonomia, sem precisar pedir autorização aos pais, tem se transformado em um ciclo silencioso de dependência: paga-se a dívida para poder voltar a gastar".