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Conversa de Bolso

Imposto sobre herança vai mudar? Entenda as regras na Reforma Tributária

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 11:40

Publicado em 

16 ago 2024 às 11:40
Herança, disputa entre herdeiros
Herança, disputa entre herdeiros Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o texto da segunda fase da regulamentação da Reforma Tributária, que define novas regras para a taxação de heranças por meio do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A proposta determina que planos de previdência privada poderão ser taxados ao serem transmitidos para o herdeiro do investidor; prevê a isenção de doações ou heranças para instituições sociais e uma regra para que heranças sejam tributadas por uma alíquota progressiva. O comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 6.25s -16-08-24 .mp3

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