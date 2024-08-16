Imposto sobre herança vai mudar? Entenda as regras na Reforma Tributária

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o texto da segunda fase da regulamentação da Reforma Tributária, que define novas regras para a taxação de heranças por meio do Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). A proposta determina que planos de previdência privada poderão ser taxados ao serem transmitidos para o herdeiro do investidor; prevê a isenção de doações ou heranças para instituições sociais e uma regra para que heranças sejam tributadas por uma alíquota progressiva. O comentarista fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!