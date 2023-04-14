Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Imposto sobre encomendas gringas: compras ficarão mais caras?

Quem explica é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 11:49

Publicado em 

14 abr 2023 às 11:49
Compras
Compras Crédito: Pexels
A Receita Federal anunciou que vai acabar com isenção de imposto para encomendas internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 250) entre pessoas físicas. Isso significa que qualquer compra feita da gringa (de loja ou de pessoa), de qualquer valor (R$ 5 mil ou R$ 70) terá cobrança de imposto. Segundo a Receita, o benefício de isenção de taxa para encomendas de US$ 50 é, atualmente, válido apenas para compra e venda entre pessoas físicas. As vendas de empresa para pessoa física já tinham incidência de imposto. A proposta é que não haja mais distinção de vendedor ou de valor: qualquer transação será taxada. O imposto equivale a 60% sobre o valor aduaneiro da encomenda, que soma o valor da compra e o preço do frete. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. 
Conversa de Bolso -14-04-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Produtor do ES tem condenação por trabalho escravo mantida após 20 anos na Justiça
Imagem de destaque
Tradição e nutrição: 4 dicas para consumir o milho nas festas juninas 
Daniel Carraretto, consultor de investimentos
Um capixaba entre os maiores influenciadores de investimentos do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados