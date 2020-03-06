Imposto de Renda: quais doenças podem garantir isenção?

Ao longo deste mês de março, o comentarista Fernando Galdi, no Conversa de Bolso, esclarece as dúvidas dos ouvintes da CBN sobre a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). O período para a declaração começou no último dia 2 de março e os contribuintes têm até o dia 30 de abril para entregarem as suas declarações. Entre as dúvidas da semana, quais doenças podem garantir isenção de IR e quais documentos e laudos preciso ter para comprovar a situação?