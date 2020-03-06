Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONVERSA DE BOLSO

Imposto de Renda: quais doenças podem garantir isenção?

Quem esclarece as dúvidas dos ouvintes da CBN é o comentarista Fernando Galdi

Publicado em 06 de Março de 2020 às 11:41

Publicado em 

06 mar 2020 às 11:41
Ao longo deste mês de março, o comentarista Fernando Galdi, no Conversa de Bolso, esclarece as dúvidas dos ouvintes da CBN sobre a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). O período para a declaração começou no último dia 2 de março e os contribuintes têm até o dia 30 de abril para entregarem as suas declarações. Entre as dúvidas da semana, quais doenças podem garantir isenção de IR e quais documentos e laudos preciso ter para comprovar a situação?
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 06-03-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados