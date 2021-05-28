Imposto de renda: prazo para declarar termina na próxima segunda (31)

Prazo para declarar o IR termina no dia 31 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Faltam apenas três dias para o fim do prazo de declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021. Precisam declarar todas as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020. O limite para o envio do documento é às 23h59 da próxima segunda-feira (31), através do site da Receita Federal, do aplicativo "Meu Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC. Na reta final, nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi faz o último tira-dúvidas sobre a declaração de Imposto de Renda e dá as últimas dicas ao que se atentar. Acompanhe!

- Data final de declaração: O limite para o envio do documento é às 23h59 da próxima segunda-feira (31)

- Auxílio emergencial: nem todo mundo que recebeu o auxílio emergencial tem que fazer a declaração de IR. A obrigatoriedade é para quem recebeu o auxílio emergencial junto com outras rendas tributáveis (sem contar o valor do auxílio) que tenham somado mais de R$ 22.847,76 em 2020

- Saque emergencial do FGTS: fez o saque emergencial de até R$ 1.045 do FGTS em 2021? Esse valor deve ser informado na declaração do Imposto de Renda, desde que você seja obrigado a declarar o IR.

- Testes de covid-19: testes feitos em hospitais ou laboratórios, devidamente comprovados por nota fiscal onde conste o seu CPF ou de algum dependente, podem ser lançados na declaração como despesa médica e permitem reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição.

- Investimentos em criptoativos: criptoativos precisam ser informados na ficha de Bens e Direitos, sempre pelo custo de aquisição, quando este for igual ou superior a R$ 5 mil. No caso de vendas de criptomoedas, as de valores inferiores a R$ 35 mil em um único mês são isentas de IR.

- Investimentos em BDRs: a declaração dos BDRs se parece com a de outros ativos de renda variável. É necessário informar os ganhos obtidos nas negociações, o retorno com dividendos e também a posse dos BDRs que faziam parte da carteira em 31 de dezembro do ano passado.