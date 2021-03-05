Imposto de Renda: como fazer a declaração de criptomoedas

Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi continua a série de tira-dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, que foi liberada na última segunda-feira (1). Dentre as diversas novidades deste ano, está a disponibilização de um espaço exclusivo para declarar criptomoedas e outros ativos eletrônicos. O programa da Receita Federal criou três novos códigos para a declaração desses bens. Na ficha “Bens e direitos”, foi criado o código 81 para bitcoins, 82 para outras moedas digitais (ether, XRP, bitcoin cash, tether, chainlink, litecoin e outras) e 83 para os demais criptoativos (ativos não considerados criptomoedas, mas classificados como security tokens ou utility tokens). Ouça a explicação completa do comentarista!