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CONVERSA DE BOLSO

Imposto de Renda: como fazer a declaração de criptomoedas

Ouças as orientações de Fernando Galdi

Publicado em 05 de Março de 2021 às 11:16

Publicado em 

05 mar 2021 às 11:16
Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi continua a série de tira-dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, que foi liberada na última segunda-feira (1). Dentre as diversas novidades deste ano, está a disponibilização de um espaço exclusivo para declarar criptomoedas e outros ativos eletrônicos. O programa da Receita Federal criou três novos códigos para a declaração desses bens. Na ficha “Bens e direitos”, foi criado o código 81 para bitcoins, 82 para outras moedas digitais (ether, XRP, bitcoin cash, tether, chainlink, litecoin e outras) e 83 para os demais criptoativos (ativos não considerados criptomoedas, mas classificados como security tokens ou utility tokens). Ouça a explicação completa do comentarista!
Conversa de Bolso - 05-03-21

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