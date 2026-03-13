Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Governo zera PIS e Cofins do diesel para evitar alta; entenda o impacto no seu bolso

Ouça a análise do comentarista Felipe Storch

Publicado em 13 de Março de 2026 às 11:52

Publicado em 

13 mar 2026 às 11:52
Diesel
Diesel Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o assunto em destaque é que o governo federal anunciou nesta quinta-feira (12) uma série de medidas para tentar conter os efeitos da escalada de preços do petróleo na inflação brasileira e para mitigar os riscos de desabastecimento do diesel no país. Entre as medidas anunciadas estão o decreto que zera as alíquotas do PIS/Cofins sobre o diesel — que representa uma redução de R$ 0,32 por litro; aumento do imposto de exportação sobre o petróleo; medida provisória que prevê o pagamento de uma subvenção (incentivo) aos produtores e importadores de diesel, no valor de R$ 0,32 por litro; e novas medidas para fiscalizar o repasse do custo das medidas ao consumidor. Por que os preços do diesel podem impactar a inflação? Na economia real, para o consumidor, o que muda? Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -13-03-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados