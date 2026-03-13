Governo zera PIS e Cofins do diesel para evitar alta; entenda o impacto no seu bolso

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o assunto em destaque é que o governo federal anunciou nesta quinta-feira (12) uma série de medidas para tentar conter os efeitos da escalada de preços do petróleo na inflação brasileira e para mitigar os riscos de desabastecimento do diesel no país. Entre as medidas anunciadas estão o decreto que zera as alíquotas do PIS/Cofins sobre o diesel — que representa uma redução de R$ 0,32 por litro; aumento do imposto de exportação sobre o petróleo; medida provisória que prevê o pagamento de uma subvenção (incentivo) aos produtores e importadores de diesel, no valor de R$ 0,32 por litro; e novas medidas para fiscalizar o repasse do custo das medidas ao consumidor. Por que os preços do diesel podem impactar a inflação? Na economia real, para o consumidor, o que muda? Ouça a conversa completa!