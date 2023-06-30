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Conversa de Bolso

Governo cria novas regras para compras internacionais de até US$ 50

Quem explica as mudanças é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 11:44

Publicado em 

30 jun 2023 às 11:44
Compras
Compras Crédito: Pexels
O Ministério da Fazenda publicou portaria com novas regras para compras internacionais feitas pela internet. O governo deixa de cobrar pelo Imposto de Importação para compras on-line de até US$ 50, desde que as empresas entrem em um programa da Receita e recolham tributos estaduais. Quem explica as mudanças é o comentarista Felipe Storch. Antes, a isenção de US$ 50 existia apenas para remessas internacionais entre pessoas físicas. Ou seja, empresas estavam fora desta isenção.
CBN - Conversa de Bolso - 30-06-23.mp3

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