Governo cria novas regras para compras internacionais de até US$ 50

O Ministério da Fazenda publicou portaria com novas regras para compras internacionais feitas pela internet. O governo deixa de cobrar pelo Imposto de Importação para compras on-line de até US$ 50, desde que as empresas entrem em um programa da Receita e recolham tributos estaduais. Quem explica as mudanças é o comentarista Felipe Storch. Antes, a isenção de US$ 50 existia apenas para remessas internacionais entre pessoas físicas. Ou seja, empresas estavam fora desta isenção.