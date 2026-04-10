Governo avalia uso do FGTS para quitar dívidas; entenda!

Nesta semana foi destaque a informação que a equipe econômica do Governo Federal avalia permitir o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitação de dívidas, como parte de um novo pacote de crédito em elaboração. A notícia entra no pacote de medidas para reduzir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias. O governo discute ao menos dois focos de ação prioritária: população de baixa renda com dívidas em atraso entre 60 e 360 dias, que seriam estimuladas a renegociar seus débitos em uma espécie de novo "Desenrola"; e pessoas adimplentes, mas com alto comprometimento de renda com o pagamento de parcelas de dívidas que seriam estimuladas a migrar de linhas de crédito caras para mais baratas.