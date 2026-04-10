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Conversa de Bolso

Governo avalia uso do FGTS para quitar dívidas; entenda!

Ouça a análise do comentarista Felipe Storch

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 11:51

Publicado em 

10 abr 2026 às 11:51
FGTS, financiamento, casa própria, contas
FGTS Crédito: Shutterstock
Nesta semana foi destaque a informação que a equipe econômica do Governo Federal avalia permitir o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitação de dívidas, como parte de um novo pacote de crédito em elaboração. A notícia entra no pacote de medidas para reduzir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias. O governo discute ao menos dois focos de ação prioritária: população de baixa renda com dívidas em atraso entre 60 e 360 dias, que seriam estimuladas a renegociar seus débitos em uma espécie de novo "Desenrola"; e pessoas adimplentes, mas com alto comprometimento de renda com o pagamento de parcelas de dívidas que seriam estimuladas a migrar de linhas de crédito caras para mais baratas.
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 10-04-26.mp3

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