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CONVERSA DE BOLSO

Governo avalia reformular Bolsa Família em novo programa

O cenário do desemprego no Brasil é um dos pontos que tem feito o governo a se movimentar

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 12:39

Publicado em 

12 jun 2020 às 12:39
Bolsa Família Crédito: Divulgação
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Fernando Galdi traz como destaque a movimentação do governo federal, por meio do Ministério da Economia, com o provável lançamento do programa "Renda Brasil", para substituir o Bolsa Família após a pandemia do novo coronavírus.
Galdi nos explica que o cenário do desemprego no Brasil é um dos pontos que tem feito o governo a se movimentar em novos cenários. "Tudo isso indica que os impactos da pandemia na economia real acabaram sendo maiores do que previstos pelo governo e ajustes estão sendo feitos nesses programas", explica. Confira:
Conversa de Bolso - Fernado Galdi - 6.16s - 12-06-20

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