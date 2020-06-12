Governo avalia reformular Bolsa Família em novo programa

Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Fernando Galdi traz como destaque a movimentação do governo federal, por meio do Ministério da Economia, com o provável lançamento do programa "Renda Brasil", para substituir o Bolsa Família após a pandemia do novo coronavírus.

Galdi nos explica que o cenário do desemprego no Brasil é um dos pontos que tem feito o governo a se movimentar em novos cenários. "Tudo isso indica que os impactos da pandemia na economia real acabaram sendo maiores do que previstos pelo governo e ajustes estão sendo feitos nesses programas", explica. Confira: