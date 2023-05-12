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Conversa de Bolso

Fundos imobiliários: saiba o que são e se representam rentabilidade!

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 11:42

Publicado em 

12 mai 2023 às 11:42
Fundo imobiliário, investimento em imóveis
Fundo imobiliário, investimento em imóveis Crédito: Getty Images
Fundos de investimentos imobiliários (FIIs) estão nas carteiras de investidores que querem ter um dinheiro caindo todo mês na conta. E é sobre esse tema que o comentarista Felipe Storch trata nesta edição do "Conversa de Bolso". O que são fundos imobiliários e quais os tipos? São grupos de investidores que querem aplicar os recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários. Isso resulta em uma diversificação de inquilinos e em uma menor oscilação na distribuição de rendimentos.
CBN - Conversa de Bolso - 12-05-23.mp3

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