Fundos de índices ou ETF: conheça o investimento que vem ganhando fôlego no Brasil

Mercado financeiro Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/Arquivo AG

As ações são os ativos mais conhecidos da bolsa de valores – mas não são os únicos negociados no pregão. Um tipo de investimento que ganha cada vez mais espaço são os ETFs (Exchange Traded Funds), ou simplesmente fundos de índices.

Esse tipo de fundo tem algumas características especiais, e por isso pode ser uma alternativa para os investidores diversificarem a carteira de aplicações com pouco custo. Eles são mais conhecidos no exterior do que no Brasil, mas aos poucos começam a ter mais liquidez e a chamar atenção dos investidores locais.

Um ETF nada mais é do que um fundo de investimento, ou seja, representa uma espécie de “condomínio” de investidores que aplicam seus recursos em conjunto. Ele possui, no entanto, algumas características específicas que o distingue dos fundos tradicionais.

No Conversa de Bolso desta sexta-feira (11), quem traz detalhes é a comentarista Neyla Tardin. Acompanhe!