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Conversa de Bolso

Fundo Garantidor de Crédito: novas regras e as lições do caso Master

Ouça detalhes na análise do comentarista Felipe Storch

Publicado em 13 de Fevereiro de 2026 às 11:41

Publicado em 

13 fev 2026 às 11:41
Dinheiro, investimentos, Bolsa de Valores
Dinheiro, investimentos, Bolsa de Valores Crédito: Freepik
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch analisa a iminente revisão das regras do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) anunciada pelo Banco Central. A medida surge após a liquidação extrajudicial do Banco Master. O debate foca na modernização do sistema contra fraudes e na agilidade dos processos regulatórios para proteger o investidor. Entender como essas mudanças impactam a segurança do seu dinheiro e a estabilidade do sistema financeiro é essencial para quem busca investir com consciência. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -13-02-26.mp3

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