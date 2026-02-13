Fundo Garantidor de Crédito: novas regras e as lições do caso Master

Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch analisa a iminente revisão das regras do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) anunciada pelo Banco Central. A medida surge após a liquidação extrajudicial do Banco Master. O debate foca na modernização do sistema contra fraudes e na agilidade dos processos regulatórios para proteger o investidor. Entender como essas mudanças impactam a segurança do seu dinheiro e a estabilidade do sistema financeiro é essencial para quem busca investir com consciência. Ouça a conversa completa!