Fugir das filas está entre os motivos que levam ao banco digital

Os bancos digitais estão se tornando cada vez mais populares no Brasil. As taxas mais baratas ou as comodidades oferecidas são os principais chamarizes. Para avaliar os atrativos dos bancos digitais, uma consultoria de marketing e relacionamento para o setor financeiro fez um levantamento para elencar os motivos que levam os brasileiros a abrirem uma conta digital. Entre as respostas que mais surgiram estão as tarifas mais atrativas e não ter a necessidade de ir até uma agência. Esse é o assunto de Fernando Galdi desta sexta-feira (27), no Conversa de Bolso. Confira!