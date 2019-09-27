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CONVERSA DE BOLSO

Fugir das filas está entre os motivos que levam ao banco digital

Acompanhe a análise do comentarista Fernando Galdi

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 11:44

Publicado em 

27 set 2019 às 11:44
Os bancos digitais estão se tornando cada vez mais populares no Brasil. As taxas mais baratas ou as comodidades oferecidas são os principais chamarizes. Para avaliar os atrativos dos bancos digitais, uma consultoria de marketing e relacionamento para o setor financeiro fez um levantamento para elencar os motivos que levam os brasileiros a abrirem uma conta digital. Entre as respostas que mais surgiram estão as tarifas mais atrativas e não ter a necessidade de ir até uma agência. Esse é o assunto de Fernando Galdi desta sexta-feira (27), no Conversa de Bolso. Confira!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 27-09-19
OS MOTIVOS
 
- Tarifas mais atrativas
- Não ter que ir até uma agência
- Acesso ao banco 24 horas por dia
- Agilidade
- Não ter que pegar filas
- Segurança
- Conforto
- Inovações tecnológicas
- Fácil abertura de conta
[Fonte: Cantarino Brasileiro, consultoria especializada em marketing e relacionamento para o setor financeiro]

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