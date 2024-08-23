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Conversa de Bolso

Fique por dentro: os cuidados e o que é preciso para investir na Bolsa!

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 11:52

Publicado em 

23 ago 2024 às 11:52
Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG
Nesta semana foi destaque a notícia que o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, operou em baixa na manhã da última terça-feira (20), mas passou a subir e, no fechamento, atingiu um novo recorde: 136.087 pontos. Na máxima do dia, chegou a 136.330 pontos. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. Com os recordes na Bolsa dos últimos dias, fica a pergunta: o que é preciso para investir na Bolsa? Como fazer? O comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 23-08-24.mp3

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