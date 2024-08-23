Fique por dentro: os cuidados e o que é preciso para investir na Bolsa!

Nesta semana foi destaque a notícia que o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, operou em baixa na manhã da última terça-feira (20), mas passou a subir e, no fechamento, atingiu um novo recorde: 136.087 pontos. Na máxima do dia, chegou a 136.330 pontos. Este é o tema em destaque nesta edição do "Conversa de Bolso", com o comentarista Felipe Storch. Com os recordes na Bolsa dos últimos dias, fica a pergunta: o que é preciso para investir na Bolsa? Como fazer? O comentarista explica. Ouça a conversa completa!