Fique de olho: erros que muitos cometem na hora de investir e como evitá-los!

Investir no mercado financeiro exige dedicação, paciência e conhecimento, apontam os especialistas. É comum que tanto investidores iniciantes como os mais experientes comentam falhas em busca de melhores rendimentos ou da tão sonhada meta de viver de renda. Por isso, mais do que dar um passo à frente ou terceirizar a gestão do seu patrimônio, é preciso ficar atento para não passar algum deslize despercebido no dia a dia. Nesta edição do "Conversa de Bolso", a comentarista Neyla Tardin explica os erros que custam caro no bolso do investidor e, claro, como evitá-los.