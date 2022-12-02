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Conversa de Bolso

Fique de olho: erros que muitos cometem na hora de investir e como evitá-los!

Ouça a participação da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 11:54

Publicado em 

02 dez 2022 às 11:54
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações Crédito: Pexels
Investir no mercado financeiro exige dedicação, paciência e conhecimento, apontam os especialistas. É comum que tanto investidores iniciantes como os mais experientes comentam falhas em busca de melhores rendimentos ou da tão sonhada meta de viver de renda. Por isso, mais do que dar um passo à frente ou terceirizar a gestão do seu patrimônio, é preciso ficar atento para não passar algum deslize despercebido no dia a dia. Nesta edição do "Conversa de Bolso", a comentarista Neyla Tardin explica os erros que custam caro no bolso do investidor e, claro, como evitá-los. 
Conversa de Bolso - 6.25s - 02-12-22.mp3

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