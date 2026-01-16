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Conversa de Bolso

FGC pagará investidores do Master; especialista explica!

Assunto para o comentarista Felipe Storch

Publicado em 16 de Janeiro de 2026 às 11:55

Publicado em 

16 jan 2026 às 11:55
Fachada do Banco Master, em São Paulo
Fachada do Banco Master, em São Paulo Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação que o 1,6 milhão de investidores do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central em 18 de novembro passado, começam a receber seus recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC, uma espécie de seguro dos bancos) até o final desta semana, ou no máximo, início da semana que vem. A informação foi antecipada pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim.
Serão pagos R$ 41 bilhões (um terço do caixa do FGC, que soma R$ 120 bilhões) aos clientes que têm direito à cobertura, no valor de até R$ 250 mil por CPF ou CPNJ, na maior operação de liquidação de uma instituição financeira já registrada no país. Até agora, o maior desembolso do FGC havia sido com a quebra do Bamerindus, em 1997, quando foram devolvidos R$ 20 bilhões, considerando valores atuais. Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso -16-01-26.mp3

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