FGC pagará investidores do Master; especialista explica!

Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a informação que o 1,6 milhão de investidores do Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central em 18 de novembro passado, começam a receber seus recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC, uma espécie de seguro dos bancos) até o final desta semana, ou no máximo, início da semana que vem. A informação foi antecipada pelo colunista do GLOBO Lauro Jardim.