Fezinha de ano-novo: qual é a chance de você ganhar na loteria?

Um sonho para a maior parte dos brasileiros: começar o ano novo com muito dinheiro, ganhando na Mega da Virada! Nesta edição do "Conversa de Bolso", a comentarista Neyla Tardin analisa que o brasileiro não esquece da loteria. "É uma questão de fé, esperança. Costumo colocar na mesma sacola três 'aplicações' que não rendem nada, em valor esperado: loterias, caderneta de poupança e títulos de capitalização", explica. Mas qual é a chance de você ganhar na loteria?

"A caderneta de poupança está rendendo abaixo da inflação, mesmo com o juro básico em aceleração. Serve para reserva de emergência, mas não para se obter rentabilidade. Os títulos de capitalização são adorados pelos bancões. O cliente assume o compromisso de pagar mensalmente um valor ao banco e em troca participa de sorteios de brindes ou prêmios em dinheiro. Por fim, temos a loteria da Mega-Sena. A chance de você ganhar na Mega-Sena, dado que você escolheu apenas seis dezenas (fez um jogo) é de 1 dividido por 50 milhões", explica. Ouça a análise completa!