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Conversa de Bolso

“Febre” no Brasil, saiba o que são as bets e os riscos financeiros!

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 11:46

Publicado em 

27 set 2024 às 11:46
Apostas bets
Apostas bets Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil
Nesta semana foi destaque a notícia que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o volume de transferência via Pix para bets cresceu muito rápido e tem preocupado a instituição no que diz respeito a um possível aumento da inadimplência.
As apostas por meio de cartão de crédito, ainda que representem uma fatia menor - de 10% a 15% do total -, podem se tornar um problema no futuro na avaliação do presidente do BC. Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch explica o que são e os riscos financeiros que envolvem as bets. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 27-09-24.mp3

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