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Conversa de Bolso

Fazendo as contas: seu salário não paga as despesas do mês?

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 12:04

Publicado em 

08 dez 2023 às 12:04
O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62.
O pagamento do 13° salário é um direto garantido ao trabalhador pela lei 4.090/62. Crédito: Divulgação
Dados da terceira edição do levantamento “Hábitos e Impactos da Saúde Financeira dos Trabalhadores”, realizada pelas fintechs Zetra e SalaryFits, apontam que mais de 60% dos trabalhadores com carteira assinada encerram o mês sem conseguir pagar contas básicas com o salário recebido. As informações são do "Valor Investe".
Os custos essenciais incluem moradia, alimentação, saúde, higiene, impostos, energia elétrica, internet, gás, transporte, manutenção da casa e seguros. É sobre esse assunto que o comentarista Felipe Storch trata nesta edição do "Conversa de Bolso". Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 08-12-23.mp3

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