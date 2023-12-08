Fazendo as contas: seu salário não paga as despesas do mês?

Dados da terceira edição do levantamento “Hábitos e Impactos da Saúde Financeira dos Trabalhadores”, realizada pelas fintechs Zetra e SalaryFits, apontam que mais de 60% dos trabalhadores com carteira assinada encerram o mês sem conseguir pagar contas básicas com o salário recebido. As informações são do "Valor Investe".
Os custos essenciais incluem moradia, alimentação, saúde, higiene, impostos, energia elétrica, internet, gás, transporte, manutenção da casa e seguros. É sobre esse assunto que o comentarista Felipe Storch trata nesta edição do "Conversa de Bolso". Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 08-12-23.mp3