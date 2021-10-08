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Conversa de Bolso

Faça as contas: como negociar os reajustes de aluguel em tempos de inflação

As dicas são da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 11:45

Publicado em 

08 out 2021 às 11:45
Imóveis:
Imóveis: "inflação do aluguel" disparou em maio Crédito: Pexels
Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque que mesmo os índices que medem a inflação também têm influências diferentes entre eles. O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), por exemplo, tem sido maior que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e ele serve de referência para maior parte dos contratos de aluguel. De um lado inquilinos, de outro proprietários, e, entre os dois, muita conversa. É na negociação que cabem palavras novas, que não estão no contrato de aluguel, como "isenção" na hora do reajuste. Como passar as contas a limpo? A comentarista explica!
Conversa de Bolso - 08-10-21.mp3

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