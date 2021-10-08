Faça as contas: como negociar os reajustes de aluguel em tempos de inflação

Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque que mesmo os índices que medem a inflação também têm influências diferentes entre eles. O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), por exemplo, tem sido maior que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e ele serve de referência para maior parte dos contratos de aluguel. De um lado inquilinos, de outro proprietários, e, entre os dois, muita conversa. É na negociação que cabem palavras novas, que não estão no contrato de aluguel, como "isenção" na hora do reajuste. Como passar as contas a limpo? A comentarista explica!