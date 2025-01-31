Estresse financeiro: causas, consequências e como lidar no dia a dia!

O estresse financeiro está nos afetando de muitas maneiras diferentes. Algumas pessoas estão lutando para pagar contas, alimentar a família ou manter um lugar para morar. Outras estão atendendo às suas necessidades básicas, mas estão usando suas economias para extras. As informações são de "O Globo". Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz a discussão para a realidade financeira. O que é estresse financeiro? Por que esse estresse surge? Como equilibrar as contas? Ouça a conversa completa!