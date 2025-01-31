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Conversa de Bolso

Estresse financeiro: causas, consequências e como lidar no dia a dia!

Assunto para o comentarista Felipe Storch

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 11:45

Publicado em 

31 jan 2025 às 11:45
Pessoas organizam contas a pagar
Mutirão para negociar dívidas a partir de segunda-feira Crédito: Freepik
O estresse financeiro está nos afetando de muitas maneiras diferentes. Algumas pessoas estão lutando para pagar contas, alimentar a família ou manter um lugar para morar. Outras estão atendendo às suas necessidades básicas, mas estão usando suas economias para extras. As informações são de "O Globo". Nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch traz a discussão para a realidade financeira. O que é estresse financeiro? Por que esse estresse surge? Como equilibrar as contas? Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -31-01-25.mp3

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