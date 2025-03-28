Especialista explica no que famílias ricas estão investindo no mundo!

Recentemente foi destaque a notícia de que bancos estrangeiros já alertaram que a próxima década do mercado de ações de Nova York não irá trazer tantos ganhos como a anterior: o retorno deve ser de cerca de 5% ao ano. Por isso, famílias ricas começam a olhar mais para investimentos em empresas que ainda estão fora da bolsa. O foco são empresas que têm modelos de negócios que funcionam e já foram provados no mercado. É uma etapa anterior à listagem dessas empresas nas bolsas de valores. As informações são do portal "Valor Investe". Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!