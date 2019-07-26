Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Conversa de Bolso

Esclareça suas dúvidas sobre as plataformas de investimento

Você sabe como essas plataformas funcionam? No Conversa de Bolso, Fernando Galdi esclarece o funcionamento dessas plataformas de investimento

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 12:47

Publicado em 

26 jul 2019 às 12:47
Nos últimos anos, o Brasil viveu um “boom” de plataformas de investimento inovadoras, com o surgimento de diversas propostas para pessoas se aventurarem no mercado financeiro. Atualmente, as seis maiores plataformas de investimento, que não são de grandes bancos, somam cerca de R$ 342 bilhões sob custódia e tem mais de 2 milhões contas abertas e ativas. Mas você sabe como elas funcionam? No Conversa de Bolso, Fernando Galdi esclarece o funcionamento dessas plataformas de investimento. Acompanhe!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 26-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados