Esclareça suas dúvidas sobre as plataformas de investimento

Nos últimos anos, o Brasil viveu um “boom” de plataformas de investimento inovadoras, com o surgimento de diversas propostas para pessoas se aventurarem no mercado financeiro. Atualmente, as seis maiores plataformas de investimento, que não são de grandes bancos, somam cerca de R$ 342 bilhões sob custódia e tem mais de 2 milhões contas abertas e ativas. Mas você sabe como elas funcionam? No Conversa de Bolso, Fernando Galdi esclarece o funcionamento dessas plataformas de investimento. Acompanhe!