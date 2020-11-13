Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CONVERSA DE BOLSO

Enviar dinheiro para o exterior pode ficar mais fácil, propõe BC

Ouça a explicação do comentarista Fernando Galdi sobre o assunto

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 12:57

Publicado em 

13 nov 2020 às 12:57
As transferências pessoais de dinheiro do Brasil para o exterior podem ficar mais fáceis. O Banco Central abriu uma consulta pública, até 29 de janeiro, para aperfeiçoar a regulamentação cambial. Segundo a autarquia, a intenção é adequar as operações de câmbio às inovações tecnológicas e os novos modelos de negócio. O limite operacional proposto é de US$ 100 mil. Uma das propostas permite que instituições de pagamentos possam oferecer serviços de câmbio. Atualmente, somente bancos e corretoras podem fazer as operações.
Além disso, poderá haver redução dos lucros, já que o Bacen também propõe que as operações de câmbio possam ser feitas de forma agregada pelas instituições financeiras, em vez de ser por cliente. De acordo com dados do Banco Central, os Estados Unidos receberam US$ 211 milhões neste ano de pessoas que moram no Brasil. Portugal, por sua vez, recebeu US$ 188,6 milhões. Como essa proposta pode alterar a movimentação de moeda estrangeira no Brasil e quais serão os impactos econômicos? Quem responde é Fernando Galdi, nesta edição do Conversa de Bolso. Ouça!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados