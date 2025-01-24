Criptomoedas: o que são e como funcionam?

Com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o termo criptomoedas voltou a ficar em alta. Isso porque, na última sexta (17), o republicano anunciou pelas redes sociais o lançamento da criptomoeda $TRUMP. O dinheiro eletrônico criptografado foi criado com o objetivo de que não dependesse de bancos ou agentes centralizadores. Para o trabalhador brasileiro, vale a pena investir em criptomoedas? Nesta edição de "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch explica o que é esse dinheiro digital e como funciona. Ouça a conversa completa!

