Entenda os impactos: Real é a 5ª moeda que mais perdeu valor frente ao dólar em 2024

Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que o real está entre as cinco moedas que mais perderam valor frente ao dólar em 2024. É o que mostra um levantamento feito pela agência classificadora de risco Austin Rating, com base em dados do Banco Central do Brasil (BC).

A moeda brasileira ultrapassou a da Argentina e a do Japão em poucos dias e saltou da 7ª para a 5ª colocação entre as que mais se desvalorizaram em um ranking de 118 países. Quais os impactos disso no dia a dia? E no bolso do consumidor? Ouça a conversa completa!