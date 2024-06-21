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Conversa de Bolso

Entenda os impactos: Real é a 5ª moeda que mais perdeu valor frente ao dólar em 2024

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 11:50

Publicado em 

21 jun 2024 às 11:50
Dinheiro, real, moeda, valor
Quem quer mais dinheiro precisa mudar atitudes Crédito: Pexels
Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia que o real está entre as cinco moedas que mais perderam valor frente ao dólar em 2024. É o que mostra um levantamento feito pela agência classificadora de risco Austin Rating, com base em dados do Banco Central do Brasil (BC).
A moeda brasileira ultrapassou a da Argentina e a do Japão em poucos dias e saltou da 7ª para a 5ª colocação entre as que mais se desvalorizaram em um ranking de 118 países. Quais os impactos disso no dia a dia? E no bolso do consumidor? Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso - 21-06-24.mp3

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