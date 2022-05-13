Entenda o que são debêntures e como funcionam

Desde a última segunda-feira, dia 9, o investidor que tem debêntures em sua carteira pode acompanhar a oscilação de preços desses títulos junto à plataforma da B3. A Bolsa desenvolveu um método proprietário de precificação desses papéis, que permitirá que a própria pessoa física, que ainda não tem sua posição marcada a mercado pelas corretoras e plataformas, acompanhe. O serviço permitirá que investidor pessoa física tenha uma referência de valores, que o auxiliará na decisão de compra e venda dos papéis. Tema par Neyla Tardin, nesta edição do "Conversa de Bolso". A comentarista explica que a debênture é titulo de renda fixa, mas não emitido pelo governo, emitido por empresas.