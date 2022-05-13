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Conversa de Bolso

Entenda o que são debêntures e como funcionam

Ouça as explicações da comentarista Neyla Tardin

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 11:44

Publicado em 

13 mai 2022 às 11:44
Dinheiro, reais, finanças, recursos financeiros
Crédito: Pexels
Desde a última segunda-feira, dia 9, o investidor que tem debêntures em sua carteira pode acompanhar a oscilação de preços desses títulos junto à plataforma da B3. A Bolsa desenvolveu um método proprietário de precificação desses papéis, que permitirá que a própria pessoa física, que ainda não tem sua posição marcada a mercado pelas corretoras e plataformas, acompanhe. O serviço permitirá que investidor pessoa física tenha uma referência de valores, que o auxiliará na decisão de compra e venda dos papéis. Tema par Neyla Tardin, nesta edição do "Conversa de Bolso". A comentarista explica que a debênture é titulo de renda fixa, mas não emitido pelo governo, emitido por empresas. 
Conversa de Bolso - 13-05-22

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