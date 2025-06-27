Entenda o que muda para o cidadão com a derrubada do decreto do IOF

O Congresso Nacional derrubou nesta semana o decreto presidencial que alterou as regras de cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF). Por se tratar de Projeto de Decreto Legislativo (PDL), a medida entra em vigor assim que é aprovada por ambas as Casas do Legislativo e promulgada pelo presidente do Congresso, sem depender da aprovação do Executivo. Editada pelo governo federal, a norma elevou a alíquota do IOF com o objetivo de ampliar a arrecadação em aproximadamente R$ 20 bilhões. No entanto, com a derrubada, o decreto volta a valer as regras anteriores sobre a aplicação do imposto. As informações são do "G1". Nesta edição de "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!