Entenda o que muda no financiamento de imóveis pela Caixa

Foi destaque nesta semana a notícia que a Caixa Econômica Federal fará alterações nos financiamentos para imóveis de até R$ 1,5 milhão a partir de novembro e passará a exigir um valor de entrada maior dos compradores. Segundo a Caixa, nos empréstimos feitos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), o banco passará a financiar a compra ou a construção individual de imóveis que tenham valor de avaliação ou de compra e venda limitado a R$ 1,5 milhão. No modelo atual não existe limite na modalidade. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz detalhes do que muda. Ouça a conversa completa!