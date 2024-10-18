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Conversa de Bolso

Entenda o que muda no financiamento de imóveis pela Caixa

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 11:54

Publicado em 

18 out 2024 às 11:54
Prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília (DF)
Prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília (DF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Foi destaque nesta semana a notícia que a Caixa Econômica Federal fará alterações nos financiamentos para imóveis de até R$ 1,5 milhão a partir de novembro e passará a exigir um valor de entrada maior dos compradores. Segundo a Caixa, nos empréstimos feitos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), o banco passará a financiar a compra ou a construção individual de imóveis que tenham valor de avaliação ou de compra e venda limitado a R$ 1,5 milhão. No modelo atual não existe limite na modalidade. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz detalhes do que muda. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -18-10-24.mp3

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