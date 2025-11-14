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Conversa de Bolso

Entenda o que muda com as novas regras do Banco Central para as criptomoedas

Ouça as explicações do comentarista Felipe Storch

Publicado em 14 de Novembro de 2025 às 11:56

Publicado em 

14 nov 2025 às 11:56
Criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Ripple
Criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, Ripple Crédito: Pexels
O Banco Central do Brasil (BC) anunciou esta semana as novas regras para a autorização e a oferta de serviços relacionados a ativos virtuais, como criptomoedas. Entre os principais pontos, a regulamentação institui as Sociedades Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAVs), nova categoria legal exigida para empresas que atuam no mercado de criptoativos no Brasil. Segundo informações do "G1", na prática, empresas que oferecem serviços com criptoativos só poderão atuar no Brasil com autorização formal do BC. A instituição afirmou que a fiscalização deve ampliar a segurança e a transparência, além de combater fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -14-11-25.mp3

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