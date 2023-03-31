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Conversa de Bolso

Entenda o que é o arcabouço fiscal e seus impactos na economia

Quem explica é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 31 de Março de 2023 às 11:43

Publicado em 

31 mar 2023 às 11:43
Juros
Juros Crédito: Pixabay
Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, apresentaram nesta quinta-feira (30) a proposta para o chamado "arcabouço fiscal". A nova regra para as contas públicas vai substituir o teto de gastos. Com a nova regra, o governo Lula pretende controlar o gasto público e sair do vermelho, sem tirar dinheiro das áreas que considera essenciais, como saúde, educação e segurança. E também garantir recursos para investir em obras e projetos que ajudem a economia a crescer. A expectativa é controlar despesas e frear o aumento da dívida – assim, os juros poderiam cair. O centro da proposta do Ministério da Fazenda é manter o resultado primário (saldo entre a arrecadação e as despesas do governo, sem considerar o pagamento de juros da dívida) positivo e dentro da meta estabelecida para os próximos anos. Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz mais detalhes do assunto. 
Conversa de Bolso - 31-03-23.mp3

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