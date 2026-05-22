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Conversa de Bolso

Entenda como funciona o novo crédito para taxistas e motoristas de app

Quem explica é o comentarista Felipe Storch

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 11:49

Publicado em 

22 mai 2026 às 11:49
Taxistas
Taxistas Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que com o lançamento do programa "Move Aplicativos", o governo federal criou uma nova linha de crédito para financiar carros destinados a motoristas de aplicativo e taxistas. A iniciativa reduz em mais da metade os juros cobrados em financiamentos tradicionais e amplia o prazo de pagamento dos veículos. O programa foi criado por meio de uma medida provisória (MP) que autoriza uma linha de crédito de R$ 30 bilhões. A iniciativa reduz os juros do financiamento de veículos destinados a motoristas de aplicativo e taxistas, com limite de R$ 150 mil para carros zero quilômetro.
De acordo com informações do site "G1", os recursos virão do Tesouro Nacional e serão repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objetivo é cobrir a diferença entre os juros praticados no mercado e as taxas mais baixas oferecidas pelo programa. O programa também prevê a cobertura de até 80% do risco de crédito nessas operações, funcionando como garantia para o pagamento da dívida, de forma semelhante à atuação de um fiador. O comentarista explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Conversa de Bolso -22-05-26.mp3

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