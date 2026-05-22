Entenda como funciona o novo crédito para taxistas e motoristas de app

Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch traz como destaque a notícia de que com o lançamento do programa "Move Aplicativos", o governo federal criou uma nova linha de crédito para financiar carros destinados a motoristas de aplicativo e taxistas. A iniciativa reduz em mais da metade os juros cobrados em financiamentos tradicionais e amplia o prazo de pagamento dos veículos. O programa foi criado por meio de uma medida provisória (MP) que autoriza uma linha de crédito de R$ 30 bilhões. A iniciativa reduz os juros do financiamento de veículos destinados a motoristas de aplicativo e taxistas, com limite de R$ 150 mil para carros zero quilômetro.