Entenda como funciona o financiamento de imóveis

Nesta semana foi destaque no noticiário a informação que o presidente da Caixa, Carlos Vieira, projeta chegar ao fim do ano com R$ 250 bilhões em contratações de crédito habitacional, sendo R$ 138 bilhões neste semestre. Um dos impulsionadores do aumento dos financiamentos será o pacote que o governo Lula deverá lançar entre agosto e setembro. No ano passado, a Caixa liberou R$ 223,6 bilhões em recursos para moradia. Em entrevista à "Folha", Vieira antecipa detalhes da futura linha para reforma de imóveis planejada pelo governo, com taxas mais baratas e prazos maiores de até oito anos. Os recursos virão da mesma fonte do crédito imobiliário e, por isso, terão condições mais competitivas. Tendo como base o assunto, nesta edição do Conversa de Bolso, o comentarista Felipe Storch esclarece as dúvidas sobre o que é, como funciona e as vantagens de um financiamento imobiliário. Ouça a conversa completa!