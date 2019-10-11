Entenda como a deflação impacta no bolso do brasileiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, apresentou deflação de 0,04% em setembro, o menor resultado para o mês desde 1998. Segundo números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a deflação foi influenciada principalmente pela queda nos preços de alimentos. O índice regional do Espírito Santo também apresentou deflação, de -0,02%. No Conversa de Bolso desta sexta-feira (11), Fernando Galdi explica o movimento de queda da inflação e aponta como o resultado impacta no bolso do consumidor brasileiro. Acompanhe!