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CONVERSA DE BOLSO

Entenda como a deflação impacta no bolso do brasileiro

Ouça as dicas de Fernando Galdi

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 12:09

Publicado em 

11 out 2019 às 12:09
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, apresentou deflação de 0,04% em setembro, o menor resultado para o mês desde 1998. Segundo números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a deflação foi influenciada principalmente pela queda nos preços de alimentos. O índice regional do Espírito Santo também apresentou deflação, de -0,02%. No Conversa de Bolso desta sexta-feira (11), Fernando Galdi explica o movimento de queda da inflação e aponta como o resultado impacta no bolso do consumidor brasileiro. Acompanhe!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 11-10-19
 

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