Entenda as principais mudanças em discussão sobre o Imposto de Renda

A equipe econômica estuda reajustar a tabela do imposto de renda (IR) pela inflação, reduzir alíquotas e acabar com deduções, como despesas médicas e gastos com educação. O plano faz parte da proposta de Reforma Tributária que deve ser apresentada pelo governo na semana que vem. Hoje, o limite de isenção do IR é de R$ 1.903,98 e a tabela não é reajustada desde 2015.
Nesta edição do CBN Vitória, o comentarista Fernando Galdi, fala sobre as possíveis mudanças. E também explica o que são as ETF’s: fundos negociados em bolsa que viraram destaque este ano entre investidores.
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 09-08-19