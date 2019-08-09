Entenda as principais mudanças em discussão sobre o Imposto de Renda

A equipe econômica estuda reajustar a tabela do imposto de renda (IR) pela inflação, reduzir alíquotas e acabar com deduções, como despesas médicas e gastos com educação. O plano faz parte da proposta de Reforma Tributária que deve ser apresentada pelo governo na semana que vem. Hoje, o limite de isenção do IR é de R$ 1.903,98 e a tabela não é reajustada desde 2015.