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CONVERSA DE BOLSO

Entenda a decisão do Banco Central de lançar a nota de R$ 200

Ouça o Conversa de Bolso desta sexta-feira (31), com Fernando Galdi!

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 12:19

Publicado em 

31 jul 2020 às 12:19
Nesta edição do "Conversa de Bolso", Fernando Galdi repercute a notícia de maior repercussão na economia desta semana. O Banco Central (BC) informou, na quarta-feira (29), que o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou o lançamento da cédula de R$ 200. De acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto, e a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$ 200 em 2020. É a primeira vez em 18 anos que o real ganha uma cédula de novo valor. Segundo o Bacen, o objetivo é atender ao aumento da demanda por dinheiro em espécie verificado durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, segundo o Banco Central, a medida não terá impacto na base monetária do País. Ouça as explicações do comentarista!
Conversa de Bolso - Fernando Galdi - 31-07-20

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