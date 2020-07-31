Entenda a decisão do Banco Central de lançar a nota de R$ 200

Nesta edição do "Conversa de Bolso", Fernando Galdi repercute a notícia de maior repercussão na economia desta semana. O Banco Central (BC) informou, na quarta-feira (29), que o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou o lançamento da cédula de R$ 200. De acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto, e a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$ 200 em 2020. É a primeira vez em 18 anos que o real ganha uma cédula de novo valor. Segundo o Bacen, o objetivo é atender ao aumento da demanda por dinheiro em espécie verificado durante a pandemia do novo coronavírus. Além disso, segundo o Banco Central, a medida não terá impacto na base monetária do País. Ouça as explicações do comentarista!