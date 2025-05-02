Empréstimo consignado CLT: tudo o que você precisa saber sobre o programa!

O Crédito do Trabalhador, programa que oferece empréstimo consignado com condições especiais para trabalhadores com carteira assinada, entrou em uma nova fase no dia 25 de abril.

Nesta segunda fase, os bancos habilitados podem oferecer o consignado para CLTs diretamente em seus aplicativos. Até então, todas as transações, incluindo a simulação, eram feitas no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Com o novo programa, todos os trabalhadores com carteira assinada poderão contratar essa modalidade de empréstimo, podendo usar até 10% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como garantia e, também, 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa (que equivale a 40% do valor do saldo). Este é o tema em destaque nesta edição do “Conversa de Bolso”, com o comentarista Felipe Storch. Ouça a conversa completa!