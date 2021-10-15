Emissões de CRA em dólar a caminho; saiba como vai funcionar

Nesta edição do "Conversa de Bolso", Neyla Tardin traz como destaque a informação de que empresas brasileiras e investidores estrangeiros começaram a estruturar as primeiras emissões dos chamados Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) em dólar para financiar o setor produtivo, medida permitida desde abril com a sanção da lei 13.986, resultado da MP do Agro. Duas operações, envolvendo uma cerealista e uma usina de biocombustíveis, podem aportar investimentos de US$ 550 milhões por meio desses títulos. Como eles irão funcionar? Neyla explica!