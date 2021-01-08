Em um 2020 atípico, há ações que subiram mais de 100% na Bolsa

Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi destaca que Bolsa de Valores brasileira, a B3, passou por uma montanha-russa em 2020, em meio aos reflexos da pandemia da covid-19 na economia. Por outro lado, há ações que foram destaques e tiveram as maiores valorizações, mesmo num ano atípico. A pedido do jornal "O Globo", a empresa de informações financeiras "Economática" levantou esses papéis que tiveram as maiores valorizações. O levantamento considerou as ações mais negociadas, que integram a carteira teórica do Índice Brasil 100 (IBrx 100) da B3, composto pelos cem ativos de maior representatividade do mercado. Ouça a análise!