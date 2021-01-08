Em um 2020 atípico, há ações que subiram mais de 100% na Bolsa

Nesta edição do Conversa de Bolso, Fernando Galdi destaca que Bolsa de Valores brasileira, a B3, passou por uma montanha-russa em 2020, em meio aos reflexos da pandemia da covid-19 na economia. Por outro lado, há ações que foram destaques e tiveram as maiores valorizações, mesmo num ano atípico. A pedido do jornal "O Globo", a empresa de informações financeiras "Economática" levantou esses papéis que tiveram as maiores valorizações. O levantamento considerou as ações mais negociadas, que integram a carteira teórica do Índice Brasil 100 (IBrx 100) da B3, composto pelos cem ativos de maior representatividade do mercado. Ouça a análise!
Conversa de Bolso - 08-01-21.mp3
Os destaques foram:
- 1: Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) - 125,97% (valorização)
- 2 : WEG (Motores e equipamentos) - 120,28%
- 3: PetroRio - 112,31%
- 4: Magazine Luiza - 109,84%
- 5: Bradespar (participações) - 73,54%
- 6: Vale - 70,93%
- 7: Usiminas - 55,06%
- 8: B3 (Mercado de capitais) - 50,26%
- 9: Suzano - 47,53%
- 10: Localiza - 46,53%
[Fonte: Com informações de O Globo]