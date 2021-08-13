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Conversa de Bolso

Em quais condições você poderá sacar o lucro do FGTS?

Quem explica é o comentarista Fernando Galdi

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 11:31

Publicado em 

13 ago 2021 às 11:31
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Aplicativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Fernando Galdi traz como destaque as movimentações que envolvem o rateio do lucro do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço). Deve ser decidido na próxima semana o valor que cada trabalhador que tem dinheiro no FGTS irá receber. O fundo teve lucro de R$ 8,5 bilhões em 2020 e parte disso será dividida entre os trabalhadores. O dinheiro não vai diretamente para o bolso e sim para a conta da pessoa no FGTS. A próxima reunião do Conselho Curador do FGTS vai acontecer no dia 17, terça-feira, quando será definido como os beneficiários serão contemplados.
Conversa de Bolso - 13-08-21.mp3

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