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Conversa de Bolso

Em família: como a vida financeira é impactada com a chegada de um filho?

Ouça as dicas do comentarista Felipe Storch

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 11:57

Publicado em 

10 mai 2024 às 11:57
Pais e filhos
Pais e filhos Crédito: Freepik/Iakov Filimonov
A maternidade chega transformando vidas e isso também inclui a vida financeira. Especialistas estimam que a criação de um filho, considerando que ele será independente financeiramente já aos 18 anos, custa, em média, de R$ 300 mil a R$ 400 mil para pessoas inseridas na classe C. Já na classe B, esse valor se aproxima bastante de R$ 1 milhão – e, claro, para famílias de mais alta renda, a estimativa é que os gastos da criação superem facilmente essa marca. As informações são do site "G1". Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Como conciliar o orçamento a nova vida financeira da família? Ouça a conversa completa!
Conversa de Bolso - 10-05-24

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