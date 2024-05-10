Em família: como a vida financeira é impactada com a chegada de um filho?

A maternidade chega transformando vidas e isso também inclui a vida financeira. Especialistas estimam que a criação de um filho, considerando que ele será independente financeiramente já aos 18 anos, custa, em média, de R$ 300 mil a R$ 400 mil para pessoas inseridas na classe C. Já na classe B, esse valor se aproxima bastante de R$ 1 milhão – e, claro, para famílias de mais alta renda, a estimativa é que os gastos da criação superem facilmente essa marca. As informações são do site "G1". Nesta edição do "Conversa de Bolso", o comentarista Felipe Storch fala sobre o assunto. Como conciliar o orçamento a nova vida financeira da família? Ouça a conversa completa!