Educação financeira: quando devemos começar a falar sobre isso com os nossos filhos?

Dinheiro, poupança, investimentos, reserva financeira Crédito: Pexels

Educação financeira para crianças: quando devemos começar a falar sobre isso com nossos filhos? Quanto mais cedo melhor, e a escola não é a única responsável por isso. A família tem papel fundamental na disseminação da educação financeira. Uma pesquisa do Instituto Unibanco em 2020 mostra que 97% dos brasileiros têm dificuldade de lidar com dinheiro e quase metade, 49%, evita falar ou pensar em finanças. O dinheiro não pode ser um tabu. É muito importante que a criança entenda a situação financeira da família.

Nesse contexto, a mesada pode ser um bom instrumento de educação financeira. Qual o valor da mesada para cada idade? A partir de que idade devo dar mesada para meu filho ou filha?

Não existe uma fórmula única para isso. Primeiro, responsabilidade fiscal. Ou seja, olhe para o orçamento da família e veja quanto é possível dar ao seu filho ou filha como mesada. Depois veja se o que você tem disponível é o suficiente para os gastos com lazer da criança, gastos estes de escolha dela. Talvez seja uma boa ideia pagar R$ 3 por semana e por idade, para crianças pequenas. Se seu filho tem 6 anos, receberia R$ 18 por mês (R$ 3 por semana). Importante saber que esse dinheiro estará sob gestão da criança.

O importante é dar autonomia para a criança decidir e priorizar o que é importante para ela consumir. A mesada ajuda a incentivar o senso de poupança e a paciência nos investimentos, uma ideia de que conquistas vêm no longo prazo. Para comprar um brinquedo caro, se a criança ganha R$ 10 por semana de mesada, ela terá que poupar para conseguir chegar lá.

Por meio da mesada, os pais também podem ajudar os filhos a entenderem melhor como funciona o sistema financeiro. Por exemplo: se a criança ganha R$ 50 por mês e decidir colocar no cofre em vez de gastar, esse cofre “multiplica” o dinheiro. É a ideia de juro. Os pais podem dar um “prêmio” de R$ 0,50 no primeiro mês (remuneração sobre o capital equivalente a 1% do valor investido) para o filho que decidir poupar no cofrinho e não gastar tudo. É como se cofrinho fosse um banco. Importante dizer à criança que quanto mais tempo ela deixa o dinheiro no cofrinho, sem gastar, maior será o prêmio.

A mesada ajuda a criança a dosar os gastos ao longo do tempo, a entender que se o dinheiro acaba antes do fim do mês, não há de onde tirar até o início do novo ciclo. Isso faz as crianças entenderem a importância do consumo de forma consciente, sem gastos supérfluos. Não deixe as crianças fazerem compras sozinhas, sempre as acompanhe, ensinando sobre troco e conferência em transações comerciais.

Se você tem dois filhos, um já adolescente e outro criança, converse com o mais novo abertamente e explique por que o mais velho tem uma mesada maior. Não é por idade ou por merecimento: é por responsabilidade. Adultos têm mais responsabilidades e o dinheiro vem para honrar com esses compromissos. É importante dizer que o dinheiro não deve ser uma recompensa por bom comportamento. O bom comportamento é fundamental e não tem que ser remunerado... o dinheiro é um prêmio por esforço e trabalho.

Aqui, algumas dicas:

Ensine a criança a diferenciar desejo de necessidade. Nem tudo que ela quer ela precisa. E nem tudo que ela deseja ela deve ter. Levá-las ao supermercado, escolher produtos com bom custo-benefício, é um bom começo. Ensinar a ler etiquetas de preço, comparar produtos, pode ser interessante.

Dê um cofre para a criança e a estimule a guardar moedas nele para realizar um sonho, um desejo. Guardar dinheiro sem objetivo não é estimulante. É importante dizer a ela que o dinheiro é um meio para se realizar algo maior, que faça diferença. Um brinquedo, um passeio, qualquer coisa que possa ser realizada no longo prazo, estimulando na criança também a noção de longo prazo.

Estimule o empreendedorismo na criança. Diga que ela precisa aprender a vender algo para conseguir dinheiro. A barraquinha de suco na calçada do prédio, para venda entre os amiguinhos, é uma atividade divertida e que estimula a capacidade de negociação numa criança. Ouça a participação da comentarista Neyla Tardin.