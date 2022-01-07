Educação financeira para crianças: por onde começar?

Nesta edição do Conversa de Bolso, Neyla Tardin explica quando - e como - começar a falar sobre educação financeira com as crianças. A comentarista traz três importantes dicas. Ouça:
Conversa de Bolso - 07/01/2022
Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:27
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