E se as regras do arcabouço fiscal fossem aplicadas ao orçamento familiar? Especialista analisa!

Dinheiro, contas, dívidas, financeiro Crédito: Pexels

O chamado “arcabouço fiscal” é o tema que tem gerado debate e dúvidas no mercado econômico. De forma geral e bem simplificada, trata-se de regras do governo federal para controlar os gastos públicos. A expectativa é controlar despesas e, assim, frear o aumento da dívida – assim, os juros poderiam cair. Conceitos a parte, é possível aplicá-los às contas de uma família comum? O comentarista Felipe Storch trata do assunto nesta edição do “Conversa de Bolso”.

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AS DICAS DO FELIPE:

Aplicando as regras do arcabouço fiscal no orçamento familiar

A ideia é gerar capacidade de investimento no orçamento familiar, que pode ser para adquirir algum bem de preço maior ou criação de patrimônio

Regra básica: a despesa precisa ser de no máximo 70% da receita.

1º passo – medir receitas e despesas para entender a situação atual (deficitário ou superavitário)

2º passo – Entender se precisa reduzir despesa ou aumentar receita

3º passo – Identificar quais gastos são obrigatórios e não pode mexer (são os gastos essenciais). Esses gastos serão reajustados pela inflação.