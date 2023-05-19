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Conversa de Bolso

E se as regras do arcabouço fiscal fossem aplicadas ao orçamento familiar? Especialista analisa!

Ouça a participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 11:55

Publicado em 

19 mai 2023 às 11:55
Dinheiro, contas, dívidas, financeiro
Dinheiro, contas, dívidas, financeiro Crédito: Pexels
O chamado “arcabouço fiscal” é o tema que tem gerado debate e dúvidas no mercado econômico. De forma geral e bem simplificada, trata-se de regras do governo federal para controlar os gastos públicos. A expectativa é controlar despesas e, assim, frear o aumento da dívida – assim, os juros poderiam cair.  Conceitos a parte, é possível aplicá-los às contas de uma família comum? O comentarista Felipe Storch trata do assunto nesta edição do “Conversa de Bolso”.
CBN - Conversa de Bolso - 19-05-23.mp3
AS DICAS DO FELIPE:
Aplicando as regras do arcabouço fiscal no orçamento familiar
A ideia é gerar capacidade de investimento no orçamento familiar, que pode ser para adquirir algum bem de preço maior ou criação de patrimônio
Regra básica: a despesa precisa ser de no máximo 70% da receita.
1º passo – medir receitas e despesas para entender a situação atual (deficitário ou superavitário)
2º passo – Entender se precisa reduzir despesa ou aumentar receita
3º passo – Identificar quais gastos são obrigatórios e não pode mexer (são os gastos essenciais). Esses gastos serão reajustados pela inflação.
4º passo – Toda a receita que extrapolar o limite da despesa vai para investimento.

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