É possível sair do zero a R$ 1 milhão em seis meses?

O influenciador financeiro Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, causou espanto nas redes sociais por dizer, em um vídeo gravado há cerca de três anos, que seria possível uma pessoa com ganhos mensais de R$ 1.720 juntar R$ 1 milhão em apenas seis meses.

Na publicação ele sugere o que faria se tivesse “começado do zero” e qual estratégia utilizaria para atingir o valor. Na simulação, ele coloca-se nas mesmas condições de um garçom e barman. Nesta edição do “Conversa de Bolso”, o comentarista Felipe Storch desmistifica o tema. Ouça a conversa completa!