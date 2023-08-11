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Conversa de Bolso

Drex: saiba tudo sobre a nova moeda digital do Brasil

Ouça detalhes na participação do comentarista Felipe Storch

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 12:20

Publicado em 

11 ago 2023 às 12:20
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro
dinheiro Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho
O Banco Central anunciou nesta semana o novo nome do Real Digital, o Drex. A moeda virtual do Banco Central é a versão brasileira do “Central Bank Digital Currency” ou CBDC. Na prática, ela servirá como uma nova expressão das cédulas físicas, já emitidas pelo BC e será garantida pelos mesmos fundamentos e pelas mesmas políticas econômicas que determinam o valor e a estabilidade do real convencional, permitindo transações financeiras, transferências e pagamentos, por exemplo. Tema em destaque nesta edição do “Conversa de Bolso”, com o comentarista Felipe Storch. 
CBN - CBN Conversa de Bolso - 11-08-23

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