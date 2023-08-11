Drex: saiba tudo sobre a nova moeda digital do Brasil

O Banco Central anunciou nesta semana o novo nome do Real Digital, o Drex. A moeda virtual do Banco Central é a versão brasileira do “Central Bank Digital Currency” ou CBDC. Na prática, ela servirá como uma nova expressão das cédulas físicas, já emitidas pelo BC e será garantida pelos mesmos fundamentos e pelas mesmas políticas econômicas que determinam o valor e a estabilidade do real convencional, permitindo transações financeiras, transferências e pagamentos, por exemplo. Tema em destaque nesta edição do “Conversa de Bolso”, com o comentarista Felipe Storch.